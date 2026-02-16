Hatay’da deprem sonrası konut sürecinde farklı modeller uygulanırken, yerinde dönüşümü tercih eden depremzedeler artan maliyetlere dikkat çekerek destek talebinde bulundu. Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’a ulaşan bir depremzede ise yetkililere çağrı yaparak, yerinde dönüşüm yapan vatandaşlara da ek destek sağlanmasını istedi.

Deprem sonrası devlet eliyle inşa edilen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarından hak sahibi olan vatandaşların yaklaşık 480 bin TL bedelle daire sahibi olduğu belirtilirken, yerinde dönüşüm kapsamında kendi arsasında ev yaptıran depremzedelerin ise daire başına yaklaşık 2 milyon 250 bin TL maliyetle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Yerinde dönüşüm modelinde devlet tarafından sağlanan hibe ve kredi desteğine rağmen artan inşaat maliyetleri nedeniyle ciddi bir borç yükü oluştuğunu dile getiren depremzedeler, iki model arasındaki farkın mağduriyet yarattığını savundu.

Depremzedeler, özellikle yerinde dönüşüm kapsamında verilen 750 bin TL’lik hibe/kredi kaleminin geri ödeme yükünden muaf tutulmasını talep ederek, “Depremzedeler arasında ayrımcılık olmamalı. TOKİ’den ev alanlara sağlanan uygun koşulların yerinde dönüşüm yapanlara da sağlanmasını istiyoruz” çağrısında bulundu.