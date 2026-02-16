Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde bir adresi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen 24 yaşındaki E.B.K.’nin evine operasyon düzenlendi.

Evde gerçekleştirilen aramalarda, yatak süngerinin içine gizlenmiş halde 409 gram kokain, 0,65 gram metamfetamin ve reçeteye tabi 20 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

“Kullanmak İçin Aldım” Savunması

Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.B.K., emniyetteki ifadesinde ele geçirilen maddeleri satmak amacıyla değil, kişisel kullanım için temin ettiğini iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.