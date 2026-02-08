Adana’nın Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde, 1962 yılından bu yana tren hattı üzerinde hizmet veren Kasım Gülek Köprüsü’nün yıkımına bugün itibarıyla başlandı. Yıkım çalışmaları, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında alındı.

Dünya çapında ses getiren “007 James Bond: Skyfall” filminde çekilen aksiyon sahneleriyle tanınan köprü, proje doğrultusunda kontrollü şekilde kaldırılacak. Kasım Gülek Köprüsü’nün yerine, bölgedeki ulaşımı rahatlatmak amacıyla modern bir alt geçit inşa edilecek.

ALT GEÇİT 15 KASIM’A KADAR TAMAMLANACAK

Yetkililerden yapılan açıklamada, köprünün yıkım sürecinin ardından alt geçit çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüleceği belirtildi. Alt geçit inşaatının 15 Kasım tarihine kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Çalışmalar süresince bölgede trafik yoğunluğu yaşanabileceğine dikkat çeken yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kasım Gülek Köprüsü’nün kaldırılmasıyla birlikte, YHT projesinin Adana ayağında önemli bir aşamanın daha tamamlanması hedefleniyor.