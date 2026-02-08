Ankara’da gündüz saatlerinde yaşanan silahlı kavga, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Husumetli oldukları belirtilen iki grubun sokak ortasında karşı karşıya gelmesiyle başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi 928’inci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan iki grup sokakta buluşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bir kişi yanında taşıdığı pompalı tüfeği çıkararak ateş etmek istedi ancak silah tutukluk yaptı.

Araçla Çarpıp Kaçtı

Bu sırada karşı gruptan bir kişi, otomobiliyle pompalı tüfeği taşıyan şahsa çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan arbede çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga sırasında E.E.B. isimli kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler K.O. ve E.B., suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.