Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 9-15 Şubat haftasına ait kura programını paylaştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proje takviminin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Nasıl ki deprem bölgesinde 455 bin konutu tamamlayıp teslim ettiysek, şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz. Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim tıkır tıkır işliyor. 50 ilimizde kuralar tamamlandı. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Kura çekilişleri biter bitmez temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız.”

HAK SAHİPLERİ NOTER HUZURUNDA BELİRLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kura sürecinde 6 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025’te başlayan kura çekimleri, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü Kırıkkale’de 1.736, Yalova’da 1.805 konutun kurasının çekilmesiyle devam etti.

29 Aralık 2025 – 8 Şubat 2026 tarihleri arasında;

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale’dekuralar çekildi.

Bu süreçte 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

7 İLDE 25 BİN 985 KONUT İÇİN DAHA KURA ÇEKİLECEK

9-15 Şubat 2026 haftası kura takvimine göre:

9 Şubat Pazartesi: Yozgat: 2.858 konut Kütahya: 3.592 konut

10 Şubat Salı: Bilecik: 1.419 konut

11 Şubat Çarşamba: Çankırı: 1.753 konut

Bolu: 1.950 konut

13 Şubat Cuma: Tekirdağ: 6.865 konut Balıkesir: 7.548 konut



Bu takvimle birlikte 7 ilde toplam 25 bin 985 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 15 Şubat itibarıyla kura çekilen il sayısı 57’ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111’e ulaşacak.