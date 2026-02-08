Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’te halk sağlığını önceleyen hizmetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla kapsamlı toplantılar gerçekleştirdi. Ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla düzenlenen toplantılarda, mevcut çalışmalar değerlendirilirken yeni proje ve uygulamalara yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

İlçe belediyeleriyle yapılan toplantılarda; ambulans ve hasta nakil hizmetleri, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, toplum sağlığı uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre sağlığı hizmetleri başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Sunulan hizmetlerin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

STK’LARLA KORUYUCU SAĞLIK ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen toplantıya; LÖSEV, Kızılay, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Ankara Aile Hekimleri Derneği başta olmak üzere toplam 25 sivil toplum kuruluşu katıldı.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen özel gün ve haftalarda yürütülebilecek farkındalık çalışmaları, koruyucu sağlık hizmetleri, ortak proje alanları, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve 2026 yılı halk sağlığı faaliyetlerine yönelik öneriler ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, halk sağlığı alanında yürütülen çalışmaların, ilgili paydaşlarla iş birliği içinde geliştirilerek sürdürüleceğini belirtti.