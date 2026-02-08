KANAL D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı günün reyting lideri olmayı sürdüren Güller ve Günahlar, güçlü hikâye akışı ve çarpıcı sahneleriyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi. Kader’in evden kaçması ve babasıyla ilgili gizemin derinleşmesi, bölümün en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Tüm izleyici kategorilerinde zirvedeki yerini koruyan dizi, yalnızca reytinglerde değil sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı.

PELİN KİM, AMACI NE?

Ezber bozan senaryosuyla dikkat çeken dizide, Itır Esen’in hayat verdiği Pelin karakterinin hikâyeye dahil olması, merak dozunu artırdı. İzleyiciler, Pelin’in kim olduğu ve planının ne olduğu sorularına yanıt ararken, dizide tansiyon giderek yükseldi.

Ebru’nun Cihan’a kaçtığını öğrenen Arif’in fenalaştığı sahne izleyicileri derinden etkilerken, Serhat’ın Zeynep ve kızlarla birlikte pusuya düşürüldüğü anlar nefesleri kesti.

FİNAL SAHNESİ MERAKI ZİRVEYE TAŞIDI

Bölümde, Tibet’in Berrak’ı evliliğe ikna etmek için Serhat’ın hayatını riske attığı tehlikeli hamle, hikâyenin kırılma anlarından biri oldu. Finalde Serhat’a uzatılan telefonun ucundaki kişinin kim olduğu ise izleyicileri büyük bir soru işaretiyle baş başa bıraktı.

REYTİNGLERDE AÇIK ARA LİDER

Güller ve Günahlar, bu çarpıcı bölümle reytinglerde rakipleriyle farkı açtı. Dizi;

Tüm Kişiler kategorisinde 9,22 izlenme oranı , 23,91 izlenme payı ,

AB grubunda 6,53 izlenme oranı , 18,38 izlenme payı ,

20+ABC1 kategorisinde ise 7,96 izlenme oranı ve 21,11 izlenme payı elde etti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.