İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan Kamburoğlu’nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Soruşturmanın seyri ve gözaltına ilişkin detayların, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.
Kaynak: DHA