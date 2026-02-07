İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tahtalı Barajı havzasında etkili olan son yağışların ardından baraj seviyelerinde yaşanan toparlanma ve su arzındaki denge sayesinde bazı bölgelerde uygulanan planlı gece su kesintilerinin sona erdiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, beş bölgede 23.00–05.00 saatleri arasında uygulanan gece su kesintileri bugün itibarıyla kaldırıldı. Yetkililer, barajlardaki su seviyesindeki artışın, kent genelinde su temininde rahatlama sağladığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, su tasarrufu ve altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekilerek; kayıp-kaçakla mücadele, atık suların geri kazanımı, yağmur hasadı, gri su uygulamaları ve yeni su kaynaklarının devreye alınmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

İklim krizinin etkilerinin göz önünde bulundurulduğu bu süreçte, damla suyunun bile büyük önem taşıdığı ifade edilerek, tasarrufa destek veren tüm birimlere teşekkür edildi. Vatandaşlardan ise suyu tasarruflu kullanmayı sürdürmeleri rica edildi.

