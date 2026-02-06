Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Ankut, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Ankut, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, dosya kapsamındaki değerlendirmelerin ardından tutuklama yönünde karar vermedi. Ankut’un adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmedildi.

Soruşturmanın, Ankut’un kamuoyuna yansıyan bazı açıklama ve paylaşımları üzerine başlatıldığı öğrenildi. Yargı sürecinin ise önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

Serbest bırakılma kararının ardından HKP cephesinden yapılacak açıklamanın da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.