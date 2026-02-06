6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde bir açıklama yapan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, bu tarihin Türkiye’nin hafızasında derin ve silinmez izler bıraktığını vurguladı. Geçgel, yaşanan büyük yıkımda on binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, aradan geçen zamana rağmen acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade etti.

“YALNIZCA BİNALAR DEĞİL, HAYATLAR YIKILDI”

Depremde kaybedilen her canın ardında yarım kalan bir hayat olduğuna dikkat çeken Geçgel, “O felakette yitirdiğimiz her bir yurttaş; bir evlat, bir anne, bir baba, bir kardeş ve bir gelecek demekti. Sadece betonlar değil, hayaller ve umutlar da enkaz altında kaldı” değerlendirmesinde bulundu.

“DEPREM DEĞİL, İHMAL ÖLDÜRÜR”

Geçgel, 6 Şubat depremlerinin sadece bir doğa olayı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, plansızlık, denetimsizlik ve sorumluluk eksikliğinin ağır bedeller doğurduğunu söyledi. “Depremler değil, ihmal öldürür” sözünü yineleyen Geçgel, bu tarihin aynı zamanda ders çıkarılması ve hesap verilmesi gereken bir dönüm noktası olması gerektiğini dile getirdi.

MEDYANIN AFET DÖNEMİNDEKİ HAYATİ ROLÜ

Açıklamasında basın emekçilerinin önemine de değinen TİGAD Başkanı Geçgel, deprem sürecinde sahada büyük özveriyle çalışan yerel ve ulusal medya mensuplarının toplumun gözü, kulağı ve sesi olduğunu ifade etti. Zor koşullara rağmen kamuoyunu doğru bilgilendiren gazetecilerin, afet dönemlerinde özgür ve güçlü medyanın ne kadar hayati bir rol üstlendiğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

“BASIN, TOPLUMSAL HAFIZAYI CANLI TUTAR”

Basının yalnızca haber üretmekle sınırlı olmadığını vurgulayan Geçgel, “Basın; yaşanan acıları unutturmayan, ihmalleri görünür kılan ve toplum adına sorumluları hatırlatan en önemli güçtür. Biz acıları görmezden gelerek değil, onlarla yüzleşerek iyileşebiliriz” ifadelerini kullandı.

“UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Mesajının sonunda hayatını kaybeden yurttaşları rahmetle anan Okan Geçgel, depremzedelerin ailelerine sabır dileyerek, 6 Şubat’ın unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini vurguladı. Geçgel, “Kaybettiklerimizi dualarla anıyor, bu büyük acının bir daha yaşanmaması için bilimi, vicdanı ve sorumluluğu rehber edinmek zorunda olduğumuzu hatırlatıyoruz” dedi.