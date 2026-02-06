Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde anlamlı bir mesaj paylaştı. Beşikçioğlu, aradan geçen zamana rağmen yaşanan acının dinmediğini vurguladı.

Başkan Beşikçioğlu, paylaşımında, “Zaman geçse de acımız dinmedi, yüreğimizde açılan boşluk dolmadı” sözleriyle depremin toplumda bıraktığı derin izlere dikkat çekti.

“HER KAYIP BİR HAYAT, BİR HAYALDİ"

Depremde yaşamını yitiren her bir yurttaşın geride yarım kalan bir hayat bıraktığını ifade eden Beşikçioğlu, kayıpların sadece bir sayıdan ibaret olmadığını belirtti. Beşikçioğlu, “Kaybettiğimiz her can, bir evin ışığı, bir annenin duası, bir çocuğun hayaliydi” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

“HATIRALARINI YAŞATMAK SORUMLULUĞUMUZ”

Mesajında toplumsal hafızaya vurgu yapan Beşikçioğlu, yaşanan felaketin unutulmaması gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Onları unutmak mümkün değil. Hatıralarını yaşatmak, sorumluluğumuzu unutmamak boynumuzun borcudur.”

“ÜLKEMİZE SABIR VE DAYANMA GÜCÜ DİLİYORUM”

Başkan Beşikçioğlu, mesajının sonunda depremde hayatını kaybeden yurttaşlara rahmet dileyerek, afetin yaralarını sarmaya çalışan tüm Türkiye’ye sabır ve güç temennisinde bulundu. Beşikçioğlu, “6 Şubat depreminde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyor, ülkemize sabır ve dayanma gücü diliyorum. Unutmadık… Unutmayacağız” ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı.