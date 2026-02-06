Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; reçeteye tabi olan, doktor takibi ve özel kontrol altında bulunması gereken çok sayıda ilacın evlerde toplanılarak halka arz edileceğinin tespit edilmesi üzerine halk sağlığını hiçe sayan ve kontrolsüz ilaç kullandırarak ilaç ile uyuşturucu bağımlılığına zemin hazırlayan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Çankaya ilçesindeki bir adreste ekiplerin aramasında, piyasa değeri 15 milyon lira olan 55 bin 724 çeşitli tıbbi ilaç ile yurt dışında üretimi gerçekleştirilen 43 bin 680 uyuşturucu etken maddeli narkotik ecza ilacı ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.