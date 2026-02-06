6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, saat 13.24’te meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’nin güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, şiddetli sarsıntıyla birlikte hastane içinde yaşanan telaş dikkat çekti.

Deprem anında hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra doktorlar, hemşireler ve güvenlik görevlilerinin hızla binayı terk etmeye çalıştıkları görüldü.

SEDYEDEKİ VE YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ ÇEKENLERE YARDIM

Görüntülerde, sedyede bulunan hastalar ile tekerlekli sandalyedeki ve yürüme güçlüğü yaşayan vatandaşların tahliyesi sırasında hastane personeli ve çevrede bulunan yurttaşların seferber olduğu anlar yer aldı. Vatandaşların, hastaları güvenli alana ulaştırabilmek için zamanla yarıştığı görüldü.

BATTANİYE İÇİN GİRENLER ARTÇI SARSINTIYA YAKALANDI

Deprem sonrası havanın soğuk olması nedeniyle battaniye almak için yeniden hastane binasına giren bazı kişilerin, artçı sarsıntıya yakalandığı anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaşanan artçı sarsıntı, hastane çevresindeki paniği daha da artırdı.

SOKAKTAKİ PANİK CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

7.6 büyüklüğündeki depreme sokakta yakalanan bir vatandaş ise yaşanan sarsıntıyı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, vatandaşların tekbir getirdiği, depremin sona ermesini beklerken gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yer aldı.