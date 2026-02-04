Kolay Gelsin şirketine bağlı Ankara Şaşmaz’da bulunan Melisa Depo’da çalışan işçiler, yapılan zamların geçim koşullarını karşılamadığını belirterek eylem başlattı. İşçiler, yaptıkları işin karşılığında insanca yaşamaya yetecek bir ücret talep ettiklerini dile getirdi.

Eylemlerin devam ettiği süreçte depoda çalışan 5 işçinin işten çıkarılması, işçiler arasında tepkilerin artmasına neden oldu. İşçiler, işten çıkarmaların eylemleri sindirmeye yönelik olduğunu savunarak mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Ankara Şaşmaz’daki Melisa Depo önünde devam eden eylemlere CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da katılarak işçilere destek verdi. Akdoğan, depo önünde işçilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve eylem süresince desteğini sürdüreceğini belirtti.

İşçiler, talepleri karşılanana ve işten çıkarılan arkadaşları geri alınana kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.