Enerji maliyetlerinin sanayi ve hizmet sektöründe giderek artması, işletmeleri daha avantajlı elektrik temin modellerine yöneltiyor. TÜSİAV Enerji Platformu Başkanı ve Tamay Enerji Danışmanlık Kurucusu Kutlu Tamay; fabrika, AVM, üniversite, otel, hastane, kafe ve restoranlar için indirimli elektrik temininin mümkün olduğunu belirterek işletmelere önemli uyarılarda bulundu.

Elektrik giderlerinin, özellikle yüksek tüketimli işletmeler için en büyük maliyet kalemlerinden biri haline geldiğini ifade eden Tamay, serbest piyasa koşullarının doğru analiz edilmesiyle ciddi tasarruflar sağlanabileceğini vurguladı.

“ENERJİDE VERİMLİLİK BİR NUMARALI ÖNCELİK OLMASI LAZIM”

Kutlu Tamay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Birçok işletme hâlâ standart tarifelerle elektrik tüketmeye devam ediyor. Oysa doğru tedarikçi seçimi, doğru sözleşme süresi ve profesyonel danışmanlıkla elektrik maliyetlerinde önemli oranlarda düşüş sağlamak mümkündür. Elektrik artık işletmeler için sadece bir gider değil, stratejik olarak yönetilmesi gereken bir kalemdir.”

TÜSİAV Enerji Platformu olarak enerji piyasasında şeffaflık, sürdürülebilirlik ve bilinçli tüketimi desteklediklerini belirten Tamay, Tamay Enerji Danışmanlık aracılığıyla kurumlara özel elektrik temin çözümleri sunduklarını kaydetti. Uzun vadeli sözleşmeler sayesinde fiyat istikrarı sağlandığını ifade eden Tamay, işletmelerin sürekli tedarikçi değişikliği ve yeni teklif arayışıyla zaman ve kaynak kaybetmesinin önüne geçildiğini söyledi.

Enerji temin süreçlerinin uzmanlık gerektirdiğine dikkat çeken Kutlu Tamay, “Amacımız, işletmelerin ana faaliyetlerine odaklanmasını sağlarken, elektrik temin süreçlerini güvenli, öngörülebilir ve avantajlı hale getirmektir. Fabrikadan AVM’ye, üniversiteden hastaneye kadar tüm kurumlar mevcut sözleşmelerini mutlaka gözden geçirmelidir.” dedi.

İndirimli elektrik temini konusunda işletmelere çağrıda bulunan Tamay, doğru analiz ve profesyonel danışmanlıkla uzun yıllar boyunca avantajlı fiyatlarla elektrik kullanımının mümkün olduğunu belirtti.