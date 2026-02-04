Aziz İhsan Aktaş davasında yargılamanın 6. gününde kritik bir aşamaya gelindi. Bugünkü duruşmada, hakkında 415 yıla kadar hapis cezası talep edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte 5 tutuklu sanığın daha savunma yapması bekleniyor. Bu savunmaların ardından dosyada savunması alınmayan tutuklu sanık kalmayacak.

Mahkemenin, tutuklu sanıkların beyanlarının tamamlanmasının ardından tutukluluk hallerine ilişkin ara karar vermesi bekleniyor.

İddianamede “suç örgütü lideri” olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş, dosyada tutuksuz yargılanırken, davada 33 sanık tutuklu bulunuyor. İlk 5 duruşma gününde aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da yer aldığı 28 tutuklu sanığın savunması alındı.

Kalan tutuklu sanıkların da dinlenmesinin ardından yargılamada tutuksuz sanıkların beyanlarına geçilmesi bekleniyor.