Açıklamada, “Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.

Kulüp ayrıca, büyük Fenerbahçe taraftarının sürece gösterdiği inanç, destek ve motivasyonun, takım için önemli bir güç kaynağı olduğunu belirtti. “Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız” denildi.

Bu transfer, Fenerbahçe’nin N’Golo Kanté ile orta sahasını güçlendirmesi ve Türk futbolunun uluslararası düzeyde dikkat çekmesi açısından büyük önem taşıyor.