Bordo-mavili kafile, stadyuma hareket ettiği sırada gerçekleştirilen saldırıda büyük tehlike atlattı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, saldırı spor kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Trabzonspor Kulübü, yaşanan olayın ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak saldırıyı sert bir dille kınadı. Açıklamada, faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarının beklendiği vurgulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KINIYORUZ!

Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz.”

Trabzonspor camiası, art arda yaşanan saldırıların ardından güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.