UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını sürdürürken kamp kadrosu da netleşti. Teknik heyetin belirlediği kadroda hem tecrübeli isimler hem de genç oyuncular dikkat çekti.

Kadroda Kimler Var?

Açıklanan listede kaleci Uğurcan Çakır, savunmada Sacha Boey ve orta sahada Lucas Torreira gibi önemli isimler yer aldı. Hücum hattında ise Wilfried Zaha ve Mario Lemina gibi oyuncuların bulunması dikkat çekti.

Taraftarlar Maça Kilitlendi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, açıklanan kadronun ardından sosyal medyada büyük heyecan yaşarken, Liverpool deplasmanından alınacak sonucun takımın Avrupa’daki geleceği açısından kritik olduğu vurgulanıyor.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması yarın saat 23.00’te (TSİ) oynanacak. Kritik mücadele, iki takımın da tur hedefi açısından büyük önem taşıyor.