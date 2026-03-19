Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin yoğun şekilde hissedildiği özel günler olduğunu vurguladı.

Yavaş mesajında, “Ramazan Bayramı, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği müstesna bir zamandır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren önemli bir vesiledir” ifadelerini kullandı.

Başkan, Ankaralıların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için belediyenin tüm birimlerinin görev başında olacağını belirterek; toplu taşımada ücretsiz hizmet, 7/24 hizmet veren Başkent 153 Çağrı Merkezi, itfaiye, temizlik, ASKİ, mezarlık ve veteriner ekiplerinin sahada olacağını duyurdu.

Mesajını, “Bayramın büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, küçüklerimizi sevindirdiğimiz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz, komşuluk ve akrabalık bağlarımızı güçlendirdiğimiz anlamlı bir zaman dilimi olmasını temenni ediyor; başta Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” sözleriyle sonlandırdı.