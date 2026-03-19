İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi denetim ve güvenlik planlarını açıkladı. Bakan Çiftçi’ye göre, bayram süresince toplam 16 helikopter, 1.222 SİHA, İHA ve drone, havadan denetim gerçekleştirecek. Ayrıca 390 gemi ve bot, sahil güvenlik unsurlarıyla birlikte denetimlere katılacak.

Bakan Çiftçi, araçlardaki ses ve haberleşme sistemlerine dair uygulama yönetmeliği üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, yönetmelik yürürlüğe girene kadar kanunun bu maddesiyle ilgili herhangi bir uygulama yapılmayacağını vurguladı.

Tatil süresince denetimlerin artırılacağını ifade eden Çiftçi, radar kontrollerinde kesinlikle “tuzaklama” yöntemi uygulanmayacağını ve tüm denetim noktalarında uyarı levhalarının bulunacağını belirtti.

Bayram boyunca 313 bin 745 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli görev yapacak. Bakan Çiftçi, vatandaşların kurallara uyması ve güvenli bir tatil geçirmesi çağrısında bulundu.