Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bayram öncesi üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı bahar dönemi mazot desteği kapsamında 18 bin 806 çiftçiye toplam 82 milyon 968 bin 300 TL ödeme yapıldığı duyuruldu.

Söz konusu desteklerin çiftçilerin Başkent Kart hesaplarına yatırıldığı belirtilirken, üreticilerin girdi maliyetlerinin hafifletilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Belediye yetkilileri, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için desteklerin devam edeceğini vurgulayarak, çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.