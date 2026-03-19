Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan, aralarında Süleyman Aktaş’ın kayınbiraderi Dursun B.O.’nun da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 17 Mart günü saat 15.30 sıralarında İstiklal Caddesi’nde yaşandı. Yolda yürüyen Süleyman Aktaş, kimliği belirlenen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar Aktaş’ın yanı sıra bölgede bulunan bir kadın seyyar satıcı ile yoldan geçen bir çocuğa da isabet etti.

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İfade Şüpheliyi Ele Verdi

Hastanede tedavisi süren Süleyman Aktaş’ın ilk ifadesinde, kendisini vuran kişinin kayınbiraderi Dursun B.O. olduğunu öne sürmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Dursun B.O. ile birlikte B.B., T.G. ve B.A. aynı gün 2 tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.