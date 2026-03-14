Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. İntizam Mahallesi Kuruçeşme Sokak’ta yer alan iki katlı binanın çatı kısmında gece saatlerinde alevler yükseldi.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Çatı Katı Kullanılamaz Hale Geldi

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ancak yangın nedeniyle metruk binanın çatı katında büyük hasar oluştu ve bölüm kullanılamaz hale geldi.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.