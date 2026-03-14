Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Döşemealtı Belediyesi’nde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve resmi belgelerde sahtecilik bulunduğu iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde kamuya 125 milyon lirayı aşan zarar verildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Turgay Genç ile birlikte 2 eski belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye çalışanı ve 6 yüklenici firma personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Polis ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda eski başkan Turgay Genç’in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden birinin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu, iki kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari durumda olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

2 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 13 kişi serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile Ali Altun’un tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.