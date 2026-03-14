(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2025/844 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/844 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Şehit Kubilay Mahallesi, Eski Yaylacık Caddesi, 5 kapı numaralı, Huzur Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 12 numaralı taşınmaz tapu kaydında; Sancaktepe Mahallesi, 34729 ada, 5 parselde kayıtlı, 784,00 m² yüzölçümlü, 46/784 arsa paylı, kat irtifaklı, 1. Normal Kat, 12 nolu meskenin bulunduğu bina; 6 bodrum + zemin + 3 normal kat olarak inşa edildiği, binada asansör, kamera, açık ve kapalı otoparkın bulunduğu fiili durumda mesken; salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, kiler antre, hol ve iki balkon bölümlerinden oluştuğu, ısınmanın doğalgaz kombili sistem ile sağlandığı, projesine göre yasal net kullanım alanı 98,85 m², yerinde ölçüme göre net 100,38 m² kullanım alanının mevcut olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Şehit Kubilay Mahallesi, Eski Yaylacık Caddesi, Huzur Apartmanı, No: 5/12 Keçiören /Ankara

Yüzölçümü : 784,00 m2

Arsa Payı : 46/784

İmar Durumu : Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2026 tarih ve1775461 sayılı cevabi yazılarında; Sancaktepe Mahallesi 34729 ada, 5 sayılı parselin onaylı imar planına göre "Konut Alanı" olarak planlandığı ve yapılaşma koşullarının "Ayrık nizam 4 katlı, Taks/Kaks: 0,40/1,60" olduğu, yapı ruhsat tarihinin 10/11/2013 olduğu, ruhsat tarihinde arsa birim m² değerinin 133,32 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:04

11/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.