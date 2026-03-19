Ramazan Bayramı tatilinin kısa olması nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde bu yıl trafik yoğunluğu yaşanmadı. Özellikle bayram dönemlerinde uzun araç kuyruklarıyla gündeme gelen güzergâhta sürücüler, bu kez rahat bir yolculuk yaptı.

Geçmiş yıllarda tatil süresinin uzun olmasıyla birlikte yoğunluğun arttığı otoyolda, bu bayram farklı bir tablo oluştu. Hafta sonuna denk gelen kısa tatil süresi nedeniyle hem şehirler arası geçişlerde hem de kritik noktalarda trafik akışı normal seyrinde ilerledi.

İstanbul yönünden gelerek Karadeniz illerine gitmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk da bu bayramda görülmedi. Sürücüler, özellikle Bolu geçişinde herhangi bir bekleme yaşamadan yollarına devam etti.

Kısa Tatil, Trafiği Rahatlattı

Yetkililer, bayram tatilinin süresinin kısa olmasının trafik yoğunluğunu doğrudan etkilediğini belirtirken, sürücüler de bu durumdan memnun kaldı. Yoğunluğun azalmasıyla birlikte hem ulaşım süresi kısaldı hem de yol güvenliği açısından daha konforlu bir seyahat imkânı sağlandı.