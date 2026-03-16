Melisa Sapaz, Ayça Cicidurucu

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte tatlıcılarda hareketlilik başladı. Bayram ziyaretlerinin ve bayram sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan baklava için vatandaşlar alışveriş hazırlıklarını sürdürürken, fiyatlar da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Sektör temsilcileri, özellikle klasik cevizli baklavaya olan talebin her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek olduğunu belirtiyor. Bayram öncesi hazırlıklarını tamamlayan tatlı üreticileri, vatandaşların bütçesine uygun fiyatlarla satış yapmaya çalıştıklarını ifade ediyor.

Musluoğlu Baklava'dan Yusuf Balaman, bayram öncesi satışların başladığını belirterek baklava fiyatlarına ilişkin bilgi verdi. Balaman, klasik el baklavasının işletmelerinde kilogramının 279 liradan satışa sunulduğunu ifade etti.

En çok tercih edilen ürünlerin başında cevizli baklavanın geldiğini belirten Balaman, klasik cevizli baklavanın kilogram fiyatının ise 249,50 liradan satıldığını dile getirdi. Bayram dönemlerinde baklava tüketiminin önemli ölçüde arttığını söyleyen Balaman, vatandaşların özellikle bayram ziyaretleri için baklava tercih ettiğini kaydetti.

Eski Bayramlar Yok!

Öte yandan Balaman, satışların devam ettiğini ancak önceki yıllara kıyasla bayram öncesi yoğunluğun daha düşük olduğunu ifade etti. Artan maliyetler ve vatandaşların alım gücündeki değişimin satışlara da yansıdığını belirten Balaman, buna rağmen fiyatları mümkün olduğunca uygun tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Marketlerde fiyatlar daha yüksek

Yapılan fiyat araştırmasına göre bazı marketlerde baklavanın kilogram fiyatının yaklaşık 350 lira seviyelerine kadar çıktığı görülüyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatlı ve şekerleme reyonlarında da hareketliliğin arttığı gözleniyor.