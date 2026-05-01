Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Mamak Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda çocuk oyun alanlarına yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Özellikle Kıbrısköy bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında zamanla yıpranan oyun grupları yenilenirken, çocukların güvenliği için oyun alanları kauçuk kaplama ile güçlendirildi.

Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik Ön Planda

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla çocuk oyun alanlarında güvenlik ve konforun artırılması amaçlanıyor. Kullanım nedeniyle yıpranan zeminler sökülerek yerine darbelere karşı daha koruyucu özellik taşıyan kauçuk zemin kaplamaları yapılıyor.

Parklardaki Donatılar Yenileniyor

Çocukların sağlıklı, güvenli ve modern alanlarda vakit geçirebilmesi için parklarda bulunan oyun grupları, banklar, çöp kutuları, kamelyalar ve zeminler yenileniyor. Kullanılan malzemelerin belediyeye ait atölyelerde üretildiği belirtildi.

Aileler İçin Daha Konforlu Sosyal Alanlar Oluşturuluyor

Mamak Belediyesi, çocukların güvenle oynayabileceği ve ailelerin huzur içinde zaman geçirebileceği parklar oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kıbrısköy’de gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla parkların sosyal yaşam alanı niteliği de güçlendiriliyor.

Çalışmalar İlçe Genelinde Sürecek

İlçe genelinde ihtiyaç duyulan parklarda bakım, onarım ve zemin yenileme uygulamalarının planlı şekilde devam edeceği bildirildi.