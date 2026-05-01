1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya genelinde işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve hak mücadelesini simgeleyen bir gün olarak kutlanıyor.

Tandoğan Meydanı'na Yürünecek!

Başkent Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları için saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen emekçiler Tandoğan Meydanı'na yürüyecek.

Yürüyüşe Yoğun Bir Katılım Bekleniyor

1 Mayıs’ta düzenlenen yürüyüş ve etkinliklere çok sayıda siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü yer alacak.

Yürüyüşte; CHP, DEM Parti, Sol Parti, Devrimci İşçi Partisi gibi siyasi partiler yer alırken; DİSK, KESK, Bağımsız-İş Sendikası, Eğitim-Sen ve TMMOB gibi sendikalar ve Halkevleri, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Öğrenci Kolektifleri ve Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği gibi sivil toplum örgütleri yer alacak.