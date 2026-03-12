Kaza, saat 02.30 sıralarında Bursa-Bilecik Otoyolu'nun Kestel mevkisinde meydana geldi. Bilecik istikametinde ilerleyen Şahin İşgören'in kullandığı Macaristan plakalı TIR, şoförünün ismi öğrenilemeyen 42 D 8900 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan TIR şoförü Şahin İşgören, itfaiye erlerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İşgören'in hayatını kaybettiği belirlendi. İşgören'in cenazesi Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA