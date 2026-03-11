Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da Başkentlilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmesi için kent genelinde temizlik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Belediye ekipleri özellikle iftar saatlerinde yoğunluk yaşanan alanlarda gün boyu görev yapıyor.

ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra Ramazan ayı boyunca iftar öncesi ve sonrası yoğun mesai harcıyor. İftar çadırları, cami avluları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydanlarda temizlik çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor.

İftar Alanlarında Yoğun Temizlik Mesaisi

Ramazan ayı boyunca özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iftar çadırları ile büyük camilerin çevresinde temizlik çalışmaları artırıldı. Ekipler, gün içerisinde birden fazla kez temizlik yaparak alanların hijyenik kalmasını sağlıyor.

Başkentte Ramazan ayının en yoğun noktaları arasında yer alan Kızılay Meydanı, Ulus Meydanı ve Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresinde sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar gece geç saatlere kadar devam ediyor. Ekipler bu bölgelerde mekanik yıkama ve süpürme araçlarıyla kapsamlı temizlik gerçekleştiriyor.

ABB yetkilileri, Ramazan ayı boyunca Başkent genelinde temizlik çalışmalarının aralıksız süreceğini ve vatandaşların daha temiz bir şehirde ibadetlerini ve iftarlarını yapabilmesi için ekiplerin sahada görev yapmaya devam edeceğini belirtti.