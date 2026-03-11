Mariya Zaharova, İran’ın İsfahan kentinde hafta sonu düzenlenen saldırılarda Rusya’nın başkonsolosluk binasının da hasar gördüğünü açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart’ta Isfahan’da bulunan valilik binasının hedef alındığını ve patlamanın etkisiyle Rusya Başkonsolosluğu’nun da zarar gördüğünü bildirdi.

Patlamada Camlar Kırıldı, Çalışanlar Savruldu

Zaharova, saldırının gerçekleştiği noktanın konsolosluk binasına oldukça yakın olduğunu belirterek patlamanın şiddeti nedeniyle konsolosluk ofisleri ve konutlardaki camların kırıldığını ifade etti.

Sözcü Zaharova açıklamasında, “Birkaç çalışanımız patlamanın şok dalgasıyla savruldu. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

“Diplomatik Tesislere Saldırı Uluslararası Hukukun İhlali”

Zaharova, diplomatik ve konsolosluk misyonlarına yönelik saldırıların uluslararası hukukun temel normlarının ve uluslararası sözleşmelerin açık ihlali olduğunu vurguladı.

Tüm taraflara çağrıda bulunan Zaharova, diplomatik tesislerin dokunulmazlığına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, personelin güvenliğini ve yaşamını tehdit eden her türlü saldırıdan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Rus yetkili ayrıca çatışmanın taraflarına askeri eylemleri derhal durdurma ve yeniden müzakere masasına dönme çağrısını yineledi.