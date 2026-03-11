Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in saldırılarının küresel ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, ABD’li yetkililerin “sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini” öne sürdü.

Arakçi, bu tür açıklamaların ABD yönetimini “Amerikan halkına dayatılan enflasyonist tsunami”den kurtaramayacağını savunarak, küresel ekonominin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti.

“Piyasalar Tarihin En Büyük Açığıyla Karşı Karşıya”

İranlı bakan, küresel piyasaların tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya olduğunu ifade ederek mevcut krizin geçmişte yaşanan büyük enerji ve jeopolitik krizlerden daha ağır olduğunu iddia etti.

Arakçi, “Bu kriz; 1973 Oil Crisis, Iranian Revolution ve Iraqi invasion of Kuwait gibi gelişmelerin toplamından bile daha büyük bir etki yaratabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“ABD’ye Önleyici Saldırı İddiası Yalan”

Arakçi, İran’ın ABD’ye ya da ABD güçlerine yönelik önleyici bir saldırı planladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu iddiaların “apaçık bir yalan” olduğunu savunan Arakçi, söz konusu söylemlerin İsrail tarafından planlandığını ileri sürdü.

İranlı bakan, bu tür iddiaların “sıradan Amerikalıların parasıyla finanse edilen tehlikeli bir maceracılığı meşrulaştırmak için ortaya atıldığını” ifade etti.