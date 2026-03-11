Van’da turizm sektörü, İran’a yönelik saldırıların ardından ciddi darbe aldı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası alışveriş ve tatil amacıyla kentte bulunan İranlı turistlerin büyük bölümü ülkelerine geri döndü.

Kapıköy Sınır Kapısı’nda hareketlilik sürerken, Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan İranlılar ülkelerine dönüş yaparken İran’da yaşayan farklı ülke vatandaşları da kendi ülkelerine gitmek üzere sınır kapısını kullanıyor.

Geçen yıl Nevruz Bayramı döneminde otellerin tam kapasite çalıştığı kentte bu yıl ise rezervasyonların büyük ölçüde iptal edildiği ve birçok otelin boş kaldığı belirtildi.

“İranlılar Bu Yıl Rezervasyon Yapmadı”

Van’da uzun yıllardır otel işletmeciliği yapan Yunus Yüksel, yaşanan gelişmelerin turizmi ve ticareti olumsuz etkilediğini söyledi. Yüksel, önceki yıllarda bu dönemde otellerin dolu olduğunu ancak bu yıl rezervasyon yapılmadığını ifade etti.

Yüksel, “Geçen yıl 777 binden fazla turist ilimize gelmişti. Bu yıl ise yaklaşık 1 milyon turist bekliyorduk. Ancak savaş nedeniyle İranlı turistler rezervasyon yapmadı” dedi.

Otellerde Doluluk Yüzde 5–10 Arasında

Nevruz Bayramı öncesinde İranlı turistlerin genellikle 14 günlük tatil için rezervasyon yaptığını belirten Yüksel, bu yıl ise hiçbir rezervasyon alınamadığını dile getirdi.

Van’daki otellerde doluluk oranının şu an yüzde 5 ile 10 arasında olduğunu ifade eden Yüksel, savaşın devam etmesi halinde bu oranların daha da düşebileceğini söyledi. Kentte kalan İranlıların ise çoğunlukla farklı ülkelerde yaşayan ve bir gece konakladıktan sonra ülkelerine dönen kişiler olduğu belirtildi.

“Turizmle Birlikte Esnaf da Etkilenecek”

Yüksel, Van ekonomisinin büyük ölçüde İranlı turistlere bağlı olduğunu belirterek, yaşanan gelişmelerin sadece turizm sektörünü değil birçok alanı etkileyeceğini söyledi.

Bazı otellerin kapandığını, bazı işletmelerin ise faaliyet alanını değiştirdiğini ifade eden Yüksel, “En büyük turizm kaynağımız İranlı turistlerdi. Türk turist sayısı oldukça az. Bu durum sadece otelleri değil, giyim ve yiyecek sektörünü de ciddi şekilde etkileyecek” diye konuştu.