İstanbul’da günün ilk saatlerinde bazı bölgelerde yoğun sis etkili oldu. Özellikle TEM Otoyolu’nun Seyrantepe kesiminde sisin yoğunlaşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle otoyolda ilerleyen araçlar hızlarını azaltarak yoluna devam etti. Yoğun sis, çevredeki yüksek binaları da adeta beyaz bir örtünün içine alarak gökdelenlerin görünmez hale gelmesine neden oldu.

Havadan Görüntülendi

Şehir genelinde etkisini gösteren sis tabakası dron ile havadan görüntülendi. Havaların ısınmasıyla birlikte sisin ilerleyen saatlerde etkisini yavaş yavaş kaybettiği gözlendi.