Bilim insanları, uyku sırasında beynin adeta kendini temizlediğini ortaya koyan yeni bulgulara dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalara göre, yeterli uyku alınmadığında beyinde biriken zararlı proteinler temizlenemiyor ve bu durum Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskini artırabiliyor.

Beyin uyurken “temizlik” yapıyor

Bilim dünyasında “glimfatik sistem” olarak adlandırılan mekanizma, beyin sağlığında kritik rol oynuyor. Bu sistem, gün içinde biriken metabolik atıkları ve nörotoksik proteinleri temizlemekle görevli.

Araştırmalara göre uyku sırasında beyin hücreleri küçülüyor ve hücreler arasındaki boşluk yaklaşık yüzde 60 oranında genişliyor. Bu sayede beyin omurilik sıvısı (BOS), beyin dokusu içinde daha rahat dolaşarak zararlı maddeleri dışarı taşıyor.

Bu süreç, özellikle Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen beta-amiloid proteinlerinin temizlenmesinde önemli rol oynuyor.

Beyinde ritmik dalgalar oluşuyor

2024 yılında Washington Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışmada, bu temizleme sürecinin nasıl gerçekleştiği daha ayrıntılı biçimde incelendi.

Araştırmaya göre nöronlar, uyku sırasında senkronize elektriksel sinyallerle ritmik dalgalar oluşturuyor. Bu dalgalar, beyin omurilik sıvısının beyin dokusuna doğru pompalanmasına yardımcı oluyor ve adeta bir “yıkama” mekanizması başlatıyor.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde bu dalgalar baskılandığında temizleme sürecinin yavaşladığı, yapay olarak artırıldığında ise hızlandığı gözlemlendi.

Yetersiz uyku risk oluşturabilir

Bilim insanları, düzenli ve kaliteli uykunun beyin sağlığı için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Yetersiz uyku, beyindeki toksik proteinlerin birikmesine yol açarak Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıkların riskini artırabilir.

Uzmanlara göre yetişkinlerin her gece 7 ila 9 saat kaliteli uyku alması, beynin doğal detoks mekanizmasının sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor.

Kaynaklar:

Science: https://science.org/doi/10.1126/science.1241224

Nature: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07108-6