Yalova’da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’nde görevli avukat Zekeriya Polat’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Hamza Hanedar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 7 Ocak günü saat 11.30 sıralarında SGK İl Müdürlüğü binasında meydana geldi. Geçirdiği felç sonrası malulen emeklilik başvurusu reddedilen ve açtığı davayı kaybeden Hamza Hanedar, kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmek üzere kuruma geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hanedar, yanında getirdiği tabancayla Polat’a ateş etti. Karın bölgesine isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında kurumda bulunan jandarma ekipleri tarafından yakalanan Hanedar, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 32 yaşındaki avukat Zekeriya Polat’ın 2 yaşında bir çocuğu olduğu ve SGK’da engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenildi. Polat’ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi.

“Gece düşündüm, ertesi gün gittim”

İddianamede yer verilen ifadesinde Hanedar, 2017 yılında felç geçirdiğini ve bu nedenle iş yerini kapatmak zorunda kaldığını belirtti. Engelli raporuyla bir süre maaş aldığını ancak daha sonra ödemelerin kesildiğini anlatan Hanedar, geriye dönük haklarını almak için açtığı davayı kaybettiğini söyledi.

Bir hafta önce alışveriş sırasında kredi kartına SGK tarafından borç nedeniyle bloke konulduğunu öğrendiğini öne süren Hanedar, “Bir hafta boyunca bunu düşündüm. Sonra SGK’ya gidip Avukat Zekeriya’nın telefonunu aldım. Bana 53 bin lira borcum olduğunu söyledi. Ertesi gün konuşmak için yanına gittim. Onu kolundan vurarak benim gibi sakat kalmasını düşündüm. Tartışma sırasında silahımı çıkarıp ateş ettim” ifadelerini kullandı.

X-Ray cihazında görevli yokmuş

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin saat 10.53 sıralarında SGK binasına giriş yaptığı ve X-Ray cihazından geçtiği tespit edildi. İddianamede, cihazın çalışır durumda olmasına rağmen başında herhangi bir görevlinin bulunmadığının da kayıtlara geçtiği belirtildi.

Savcılıktan ağır suçlama

Toplam 6 sayfadan oluşan iddianamede, sanık Hamza Hanedar’ın “kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürmek” suçunu işlediği değerlendirmesine yer verildi. Savcılık, bu suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ayrıca “ruhsatsız silah taşıma” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.