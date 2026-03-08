Turizm sektöründe aktif rol üstlenen kadın profesyonelleri bir araya getiren Karadeniz Turizmi Lider Kadınlar Derneği (KARLİKA), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Dernek üyeleri, Trabzon Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde kurdukları stantta uçaklardan inen kadın yolcuları fidan hediye ederek karşıladı.

Bölge turizminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla faaliyet yürüten dernek üyeleri, fidan dağıtımıyla hem kadınların gününü kutladı hem de doğaya kalıcı bir armağan bırakılmasına dikkat çekti. Kadın yolculara yapılan sürpriz etkinlik, terminalde renkli ve gülümseten anların yaşanmasına neden oldu.

Fidanlarını alan kadın yolcular, bu anlamlı jest karşısında memnuniyetlerini dile getirirken, etkinlikte samimi ve keyifli görüntüler ortaya çıktı.

“Kadınların Üretim Gücünü Vurgulamak İstedik”

KARLİKA Derneği Başkanı Anıl Bayraktar, Kadınlar Günü’nü farklı bir farkındalıkla kutlamak istediklerini belirterek, etkinliğin amacının hem kadın emeğini vurgulamak hem de doğaya katkı sunmak olduğunu söyledi.

Bayraktar, turizmin hayatın her alanıyla bağlantılı bir sektör olduğuna dikkat çekerek, “Üreten, çalışan ve sahada aktif olan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için burada toplandık. Trabzon Havalimanı’nı özellikle seçtik çünkü bölgeye gelen herkesin geçtiği önemli bir nokta. Bu özel günü kalıcı bir hatıraya dönüştürmek istedik ve fidan hediye etmeye karar verdik. Dikilen her fidanın yeni nesillere bırakılacak bir armağan olmasını diliyoruz” dedi.

Kadınların üretim, enerji ve yaşamın her alanındaki gücünü temsil ettiğini vurgulayan Bayraktar, kadınların toplumdaki mücadelesinin ve katkısının nesilden nesile aktarılmasının önemine dikkat çekti.