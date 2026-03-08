Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Söke ilçesi merkezli olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir tefecilik şebekesine yönelik operasyon düzenledi. “Kara Defter” adıyla anılan çetenin, yüksek faizle para vererek mağdurları borçlandırdığı, ödeme güçlüğü çeken kişileri ise tehdit ve silah zoruyla çek ve senet imzalamaya zorladığı tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından 3 Mart’ta Söke başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çete üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tehdit ve İcra Yöntemiyle Mal Varlıklarına El Koymuşlar

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin borcunu ödeyemeyen kişilerden zorla aldıkları çek ve senetleri icraya koyarak mağdurların lüks otomobilleri ile taşınmazlarına haciz yoluyla el koydukları belirlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu, 10 SIM kart, 75 boş senet, 1 senet, “tefecilik” içerikli sözleşme senedi, çok sayıda dilekçe ve 3 bin 900 lira nakit para ele geçirildi.

4 Şüpheli Tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler önceki gün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4’ü tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.