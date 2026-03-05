Aydın’ın Kuşadası ilçesinden Katar’a futbol turnuvasına katılmak için giden Küçükada Spor Kulübü’nün 11-13 yaş arası 21 futbolcu ve 10 yöneticiden oluşan 31 kişilik kafilesi, bölgedeki siyasi gerilim nedeniyle Doha’da mahsur kaldı.

Küçükada Spor, 25 Şubat’ta Aspire Akademi tarafından düzenlenen turnuvaya katılmak üzere Katar’a hareket etti. 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan turnuva, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat Cumartesi günü başlattığı saldırılar nedeniyle iptal edildi. İran’ın Basra Körfezi’nde ABD üsleri ve bazı şehirleri hedef alan füze ve drone saldırıları sonrası hava trafiği askıya alındı.

Endişeli aileler

Kafile, hava sahasının kapanması nedeniyle Doha’da kaldı ve Aspire Akademi tesislerinde antrenmanlarını sürdürdü. Katar Başkonsolosu Derya Dal de kafileyi ziyaret ederek ilgilendi. Çocukların aileleri, Türkiye’ye bir an önce dönmelerini talep ediyor.

Kafile sorumlusu aileleri bilgilendirdi

Kafile sorumlusu Mustafa Gökçe, “Çocuklarımız çok iyi. Güvendeler ve antrenmanlarına devam ediyorlar. Ailelerin içi rahat olsun. Doha Büyükelçimiz Sayın Mustafa Göksu ile görüştük, Başkonsolos Derya Dal da ziyaretimize geldi. Devletimiz yanımızda, Katarlı yetkililer de ilgileniyor. Tek isteğimiz; çocuklarımızın aileleriyle bir an önce kavuşması” dedi.

Ailelerden endişeli açıklamalar

Futbolcu Saffet Bilal Danış’ın babası Hasan Danış ise, “Normalde dün gece Türkiye’ye dönmeleri gerekiyordu. Uçuşlar iptal edildi. Çocuklarımızın kaldığı tesisin 30 kilometre ilerisinde ABD üssü var. Tüm aileler olarak bir an önce evlerine dönmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kafile, mevcut güvenlik önlemleri altında bekleyişini sürdürüyor ve Türkiye’ye dönüş için çalışmalar devam ediyor.

