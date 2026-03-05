Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde, “Neyin Peşindesin?” başlıklı Bilim Kafe etkinliği düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda ve üniversitenin Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda yapıldı.

Bağımlılık Konusu Ele Alındı

Etkinlikte, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula, üniversite öğrencilerine sigara, alkol, dijital ve kumar bağımlılığı hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Türkiye genelinde 208 üniversitede kurulan Bilim İletişimi Ofisleri aracılığıyla düzenlenen etkinliklerin üniversitelerin toplumsal katkı misyonunu güçlendirdiğini ifade etti.

Gösteri ve Dinleti

Programda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin ile YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Çiğdem Savaşçıoğlu da konuşma yaptı. Üniversite akademisyenleri tarafından müzik dinletisi sunulurken, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı personeli ve narkotik köpeği tarafından katılımcılara gösteri gerçekleştirildi.