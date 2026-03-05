Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 79 yaşındaki Murat Murathanoğlu hayatını kaybetti. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi üzerinde gerçekleşti. Işıklarda bekleyen beton mikseri sürücüsü M.A. (29) idaresindeki 48 RZ 135 plakalı araç, hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Murathanoğlu’na çarptı.

Sağlık ekipleri müdahale etti, yaşlı adam kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Murathanoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Murathanoğlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü gözaltında

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü M.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.