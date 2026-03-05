Muğla’nın Yatağan ilçesinde sabah saatlerinde çıkan ev yangını faciaya dönüştü. Yangında, aynı evde yaşayan Nazire Kasap (76) ile eşi Asım Kasap (87) yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Turgut Mahallesi’nde Kasap çiftine ait müstakil evde başladı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale ederken içeride mahsur kaldığı öğrenilen Kasap çiftine ulaşmak için yoğun çaba harcadı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Nazire Kasap’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak çıkarılan eşi Asım Kasap ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Asım Kasap, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece yangın faciasında yaşlı çift yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda yangın tamamen söndürülürken, alevlerin çevredeki diğer evlere sıçraması önlendi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.