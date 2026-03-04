"Pakistan ile çatışma hiçbir zaman ilk seçeneğimiz değil"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal destek alan ailelerin çocuklarının düğün masrafları nedeniyle zorlanmaması için başlatılan ücretsiz düğün salonu uygulamasının genişletildiğini açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin hayatlarının en özel gününe ekonomik kaygılar yerine mutlulukla başlamasını istediklerini belirtti.

Göksu Park ve Kuzey Ankara’nın ardından üçüncü ücretsiz düğün salonunun Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler’de açılacağını duyuran Yavaş, yeni salonun Cemre Parkı içinde hizmet vereceğini ifade etti.

Sosyal destek alan ailelerimizin çocukları hayatlarının en özel gününe ekonomik kaygılarla değil, mutlulukla başlasın diye, tüm masraflarının belediyemiz tarafından karşılandığı ücretsiz düğün salonu uygulamamızı büyütüyoruz.



Göksu Park ve Kuzey Ankara’nın ardından 3. ücretsiz… pic.twitter.com/HSPwdJwky0 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 4, 2026

Demetevler Düğün Salonu’nun çok yakında hizmete gireceğini belirten Yavaş, uygulama sayesinde daha fazla gencin düğün masrafları düşünmeden evlenebileceğini ve belediye olarak genç çiftlerin mutluluğuna ortak olmaya devam edeceklerini kaydetti.