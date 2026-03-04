Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin önemli veriler paylaştı.

Duran, ulusal ve uluslararası kamuoyunu ilgilendiren asılsız iddiaların yıl boyunca sistematik biçimde takip edildiğini belirterek, doğrulama ve yalanlama faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü ifade etti.

337 Yalanlama, 35 Dezenformasyon Bülteni

Açıklamaya göre, 2025 yılı içerisinde sosyal medya hesapları aracılığıyla toplam 337 yalanlama yayımlandı. Ayrıca kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 35 Dezenformasyon Bülteni hazırlanarak erişime sunuldu.

Yıl içinde yayımlanan yalanlamaların tek bir kaynaktan toplanması amacıyla hazırlanan “Dezenformasyon Bülteni 2025 Almanak”, dezenformasyon örneklerini sistematik şekilde derleyerek hakikat temelli mücadelenin kurumsal kapasitesini ortaya koyuyor.

“Hakikat Mücadelesi Kararlılıkla Sürüyor”

Burhanettin Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen hakikat mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı vizyonu ve iletişim çağı perspektifi doğrultusunda; doğru bilginin korunması, dezenformasyonla etkin mücadele edilmesi ve hakikatin güçlü şekilde savunulmasının temel hedefler arasında yer aldığı belirtildi.

Yetkililer, dezenformasyonla mücadelenin yalnızca kurumsal değil, toplumsal farkındalık boyutuyla da sürdürülebilir nitelik taşıdığına dikkat çekiyor.