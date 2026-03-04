Ankara’da Mart ayının ilk haftasında hava sık sık değişecek. Gündüz güneş görülse de akşam saatlerinde soğuk hava etkisini artıracak.

Bugün Hava Nasıl? (4 Mart Çarşamba)

Bugün Ankara genelinde hava parçalı bulutlu seyrediyor. Termometreler 9-10 dereceleri gösterse de, özellikle gölgede ve rüzgarın vurduğu ara sokaklarda o meşhur Ankara ayazını hissedeceğiz.

Hafta Sonu Kar Gelir Mi?

Başkentlilerin en çok merak ettiği soruya gelelim: Kar var mı?

5 Mart Perşembe: Gökyüzü iyice kapanıyor. Sıcaklık 10 derece civarında ama hava oldukça basık.

6 Mart Cuma: İşte haftanın "ters köşe" günü. Cuma günü şehir merkezinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, İncek, Bağlum, Dikmen ve Ahlatlıbel gibi yüksek kesimlerde yağışın yer yer karla karışık yağmura dönme ihtimali oldukça yüksek.

7-8 Mart Cumartesi ve Pazar: Yağış şehri terk ediyor ama yerini dondurucu bir havaya bırakıyor. Hafta sonu gündüz bile sıcaklıklar 5-6 dereceyi geçmeyecek. Gece ise yer yer -4, -5 derecelik dondurucu ayaz bizi bekliyor.

Ankara'da bahar 2026'da da biraz nazlı geliyor.