İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene hizmeti veren firmayı taklit ederek oluşturulan sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, kurdukları sahte siteler ve sabit telefon hatları aracılığıyla ulaştıkları vatandaşları “borç ödeme” bahanesiyle kandırdıkları belirlendi.

Yapılan incelemelerde:

Şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacmi: 810 milyon TL

Tespit edilebilen maddi zarar: 1 milyon 145 bin 159 TL

14 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Operasyon, Diyarbakır merkezli olmak üzere

İstanbul,

Kocaeli,

Van,

İzmir,

Antalya,

Ordu,

Konya,

Sakarya,

Yalova,

Erzurum,

Hatay,

Ankara ve

Adana olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

8,4 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu

Operasyonda şüphelilere ait:

2 gayrimenkul

3 otomobil

Banka hesaplarında bulunan 8 milyon 430 bin TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.