ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçen enerji tankerlerinin güvenliğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, ABD donanmasının gerekmesi halinde tanker gemilerine refakat edebileceğini duyurdu.

Körfez’de Deniz Ticaretine “Siyasi Risk Sigortası” Talimatı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu’na (ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu) derhal yürürlüğe girecek şekilde talimat verdiğini açıkladı.

Buna göre kurum, Körfez’den geçen tüm deniz ticareti için — özellikle enerji sevkiyatlarında — finansal güvenliği sağlamak amacıyla uygun maliyetli siyasi risk sigortası ve teminat desteği sunacak. Uygulamanın tüm nakliye şirketleri için geçerli olacağı belirtildi.

“Hürmüz Boğazı’nda Enerjinin Serbest Akışı Sağlanacak”

Trump açıklamasında, “Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD’nin her koşulda dünyaya enerjinin serbest akışını sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayan Trump, ülkesinin ekonomik ve askeri gücünün dünyanın en büyüğü olduğunu belirterek, ilerleyen süreçte yeni adımların da atılabileceği mesajını verdi.

Küresel Enerji Piyasaları İçin Kritik Açıklama

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve doğal gaz ticaretinin en stratejik geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bölgede yaşanabilecek güvenlik riskleri, küresel enerji fiyatları ve navlun maliyetleri üzerinde doğrudan etkili oluyor.